Мир, відновлення економіки і підтримка підприємств. Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко озвучив у Харкові головні напрямки діяльності партії. А також представив кандидатів у депутати від політсили по мажоритарних округах. Докладніше - у сюжеті.

Десятки людей зібралися біля дверей новоствореної громадської приймальні "опозиційної платформи - За життя"в Харкові, щоб поспілкуватися з лідером політсили Юрієм Бойком. Під час відкриття приймальні політик представив кандидатів, які балотуватимуться у мажоритарних округах Харківщини.

"Хочу поприветствовать наших ребят которые пошли по мажоритарке по Харькову, я понимаю, что у нас будет горячая пора, но тем не менее результат будет хороший. Вы выиграете, поскольку Харьков всегда оценивал людей конкретных действий людей труда и в этом отношении все вы к этим критериям подходите. Правда за нами, мы делаем хорошие дела для страны, мы не просто говорим что мы что-то там собираемся решить, а мы уже вышли на переговоры с РФ по облегчению наших и по заключению новых газовых контрактов и по открытию российского рынка для наших товаров, это критически важно для промышленности нашей страны сегодня поэтому мы уверенны в победе", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Одразу після відкриття приймальні, Юрій Бойко відвідав Харківський університет радіоелектроніки. Тут діє унікальний науковий парк "синергія", де виховують майбутніх ІТ-фахівців. Бойко запевнив: зробить усе, щоб таким закладам забезпечити державну підтримку.

"Мне очень понравилось то что я тут увидел, поскольку это сочетание базового образования традиционного с введением нового новшеств, которые безусловно сегодня являются жизненно важными, поскольку общество идет вперед, развивается. Мы стоим на пороге четвертой промышленной революции и вот такого рода научные инкубаторы - это путь в новую жизнь, я абсолютно поддерживаю идею умного города. Я знаю, как работает "смарт сити" в Киеве и мы с коллегами переговорили, и я готов поспособствовать чтобы они пообщались, поскольку в Киеве это уже три года, этот проект делается, и там и умные улицы и другие вещи которые сегодня нужны для людей, даже лавочки есть от которых заряжаются "айфоны". Есть зоны вайфая в этих умных улицах, абсолютная безопастность соблюдается за счет камер наблюдения это то где человек себя чувствует защищенным и находится в среде которая движет его вперед, то что в Харькове, а Харьков исторически был центром промышленности, науки. То что в Харькове такие инкубаторы развиваются - это органично своевременно и очень важно, поэтому какая нужна поддержка на законодательном уровне вот создателям этого научного инкубатора мы ее обеспечим потому что мы видим сколько здесь людей студентов занимается, практически весь университет происходит своего рода адаптацию на современные направления развития экономики", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Необхідно збільшити фінансування, щоб лікарі отримували достойну зарплату. Про це заявив Юрій Бойко під час відвідин Харківського перенатального центру. Тут рятують життя недоношених дітей. Бойко переконаний: лікарі мають отримувати зарплатню щонайменше удвічі вищу, ніж зараз.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

"Я увидел абсолютно современное условия для родов для помощи женщинам, я увидел детей, которых вынашивают, 600-700 грамм - это мы впереди планеты всей у нас Харьковская больница впереди планеты все, безусловно это радует и я еще раз убедился что в больницах у нас работают энтузиасты патриоты своего дела которые болеют душой и это позволяет делать чудеса в медицине которые я сегодня наблюдал своими глазами, по вынашиванию недоношенных детей, помогать надо всем для того чтобы это развивать это наше будущее это наше население это люди которые будут потом у нас жить, а еще я увидел очень интересую вещь когда мне показали так называемые как проходят партнерские роды оказывается 80% родов в перинатальном центре проходят с участие партнеров с участием мужа или родственников роженицы, и очень интересно поскольку недавно еще такого не было, а сегодня это общепринятая практика и очень много позитива от этого получили все и роженица, которая поддерживают родные и в больнице получила поддержку в виде родственника. Понятно что государство должно помогать таким учреждениям должно увеличено быть финансирование, чтобы люди получали достойную зарплату, потому что при ЗП 6 тысяч гривен - это не зарплата для врача который спасает жизни, это будет увеличено однозначно и мы добьемся увеличения минимум в два раза, поскольку это зарплата промышленности 12 тысяч, а у врачей 6 тысяч. Ну, куда это годится, единственное что надо сделать быстро ну и естественно материальное снабжение", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Побував Юрій Бойко і на Харківському "Турбоатомі". Директор підтриємства поскаржився, що останнім часом податки для заводу стали непосильними. І грошей не вистачає на модернізацію підтриєства.

"Предприятие "Турбоатом" очень рентабельное предприятие, за последние пять лет мы получили прибыли больше пяти миллиардов, заплатили налогов, в том числе дивидендов 2,5 миллиарда и конечно налоговая политика у нас очень сильно напрягает, все средства завода, которые мы зарабатываем на реальном рынке мы фактически отдаем как налоговые платежи и как дивиденды в законе о налогоообложении дивиденты на государственном уровне должны выплачивать не менее 30% процентов от прибыли в текущем году, мы сначала платили 50%, а потом увеличили до 90%, я скажу откровенно в текущий конкретный момент впервые за 12 лет мы все отдали дивидентами и конечно ближайшая перспектива для нас она очень сложная развития никакого, о модернизации предприятия вообще речи не идет, заработная плата, социальные платежи, политика социальная становится все очень проблематично", - говорить Віктор Суботін, директор заводу "Турбоатом".

Бойко запевнив: докладе усіх зусиль, щоб турбоатом розвивася і виходив на нові міжнародні ринки. Держава, на його погляд, має лобіювати інтереси таких підприємств.

"Душа, честно говоря, радуется что завод и коллектив сумел устоять в трудных условиях, перевооружится модернизировать удержаться на рынке нарастить производство и вот на этом заводе можно приводит пример, как нужно работать для того, чтобы обеспечить рост производства обеспечить рабочие места и я считаю, что государство должно помогать таким предприятиям лоббировать их интересы на внешнем рынке защищать внутренний рынок, чтобы товары которые производятся здесь покупались турбины, покупались нашими энергетиками, я очень доволен посещением потому что вижу что есть примеры есть на что равняться", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

За словами Юрія Бойка, в Україні більшість заводів збанкрутували через високі податки та закриті ринки. А саме відродження і розвиток таких підприємств дозволить відродити українську економіку.