В среду 26 июня, в Днепре на Набережно Заводской произошло ДТП. Известно, что на дороге столкнулись мотоциклист и водитель Ford. В результате аварии пострадал мужчина на двухколесном, передает "Информатор".

По предварительной информации, оба водителя ехали в сторону центра. Водитель авто решил завернуть, не заметил мотоцикла, вследствие чего произошло ДТП.

Фото: Информатор

Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали с открытым переломом ноги.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на ходу взорвалась фура, а также в Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе.