Страшное ДТП в Киеве: столкнулись мотоциклист и Ford (видео) [ Редактировать ]
В среду 26 июня, в Днепре на Набережно Заводской произошло ДТП. Известно, что на дороге столкнулись мотоциклист и водитель Ford. В результате аварии пострадал мужчина на двухколесном, передает "Информатор".
По предварительной информации, оба водителя ехали в сторону центра. Водитель авто решил завернуть, не заметил мотоцикла, вследствие чего произошло ДТП.
Фото: Информатор
Отмечается, что мотоциклиста госпитализировали с открытым переломом ноги.
Ранее сообщалось, что в Запорожье на ходу взорвалась фура, а также в Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе.
по теме
Горе-водитель едва не лишился жизни из-за полицейских
Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Полтавскому шоссе на большой скорости
Под Киевом произошло жуткое ДТП: ребенок в реанимации
Во вторник, 25 июня, в Васильковском районе Киева произошло серьезное ДТП
В центре Одессы водитель протаранил два авто и "влетел" в дерево
По информации очевидцев, виновник аварии сперва хотел сбежать с места происшествия, но его успели задержать
В Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе (видео)
В центре Харькова на улице Архитектора Бекетова произошло серьезное ДТП
Людей вырезали из авто: под Хмельницким произошло жуткое ДТП
Во вторник, 25 июня, в Хмельницком районе возле села Малиничи на автодороге Стрый-Знаменка произошло ДТП