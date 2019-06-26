В среду, 26 июня, под Днепром в селе Горяновка произошло серьезное происшествие. Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Полтавскому шоссе на большой скорости. Когда он увидел, что его заметили правоохранители, то увеличил скорость и въехал в дерево, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина решил оторваться от патрульной машины и завернул в сторону Горяновки, добавив скорости.

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В результате водитель не справился с управлением и влетел в дерево через островок безопасности. После столкновения его автомобиль загорелся.

Полицейские вытащили мужчину из горящей машины и стали тушить ее огнетушителями. Спустя пару минут прибыли спасатели, возгорание ликвидировали после того как машина полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе, а также под Хмельницким в результате аварии людей вырезали из авто.