Под Киевом произошло жуткое ДТП: ребенок в реанимации [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, в Васильковском районе Киевской области произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадала женщина и двое ее детей, передает "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль Toyota Prado с матерью и двумя ее детьми стоял на обочине. В этот момент в них врезался Citroen.
Позже стало известно, что 26-летний молодой человек превысил скорость и не справился с управлением авто. Женщину и детей, 12 и 8 лет, госпитализировали в больницу. Отмечается, что один ребенок сейчас находится в реанимации.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что в Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе, а также автомобиль "влетел" в столб.
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