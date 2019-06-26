В Харькове водитель на скорости снес девушку на переходе (видео) [ Редактировать ]
В центре Харькова на улице Архитектора Бекетова произошло серьезное ДТП: водитель на полной скорости сбил девушку, которая переходила улицу на зеленый свет светофора. Об аварии сообщили в пресс-службе ГУ НПУ Харьковской области.
Известно, что за рулем машины был 24-летний парень. Сбив девушку, легковушка протащила ее еще несколько метров.
На место происшествия сразу вызвали "скорую", которая госпитализировала пострадавшую. У девушки диагностировали перелом бедра. Кроме того, у нее разбита голова, а также множество ссадин и ушибов.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в данном месте. Причины и обстоятельства ДТП выясняются правоохранителями.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль "слетел" с дороги в столб, а также в Харькове водитель въехал в здание горсовета.
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