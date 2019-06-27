Список эндодонтических инструментов и материалов, имеющихся в наличии [ Редактировать ]
Материал для эндодонтического лечения и пломбирования каналов имеющиеся в продаже. Список цементов для фиксации и сопутствующих материалов в наличии.
Эндодонтические материалы и инструменты
Эндодонтическое лечение применяется с целью спасения разрушенных и безнадежных зубов. Если его не провести вовремя, то можно попрощаться с зубом. Важно сохранить внутренние структуры зуба, отвечающие за питание, жизнедеятельность и обеспечивающие его функции. В этом стоматологу помогают эндодонтические инструменты и качественные материалы.
Материалы для пломбировки каналов
ApexCal (Производитель: Ivoclar Vivadent). Кремообразная паста из гидроксида кальция используется для размещения временных дезинфицирующих покрытий при обтурации каналов корней зубов. ApexCal применяют при непрямом и прямом укреплении пломбы.
Обладает следующими преимуществами:
- экономия времени за счет быстрого прикрепления;
- легкое удаление, так как субстанция не закрепляется на постоянной основе;
- высокая рентгеноконтрастность (400% Al).
Показания. Применяется в качестве временной дезинфицирующего покрытия при лечении корневых каналов. Используется для непрямого и прямого покрытия пульпы.
Apexit Plus (Производитель: Ivoclar Vivadent). Апексит Плюс - рентгеноконтрастная, безусадочная паста, герметизирующая корневые каналы на основе гидроксида кальция. Она используется для постоянной обтурации каналов корня, годна к использованию в комбинации со всеми методами закрытия каналов, включающими гуттаперчу.
Материал обладает следующими преимуществами:
- отличная переносимость тканями зуба;
- надежная герметизация корневого канала благодаря небольшому расширению;
- его легко текучий состав позволяет составу хорошо адаптироваться к морфологически сложным каналам;
- удобное нанесение (автоматический шприц и внутриканальный наконечник облегчают нанесение);
- возможность длительного использования (готовая паста применяется более трех часов при комнатной температуре).
Показания. Постоянное закрытие корневых каналов в сочетании с любыми методами обтурирования с гуттаперчей.
Цементы для фиксации
У нас в продаже имеются цементы необходимые фиксации и другие сопутствующие сопутствующие материалы.
Можно приобрести:
1. SpeedCEM - самоотвердевающий композитный цемент. У него существует дополнительная возможность фотополимеризации укрепления непрямых реставраций из высокопрочной керамики, металлокерамики, композита.
2. Multilink Automix - самоотвердевающий композитный цемент дает прочную адгезию во всех случаях цементирования.
3. Variolink Esthetic - композитный цемент двойного отверждения фиксации реставраций при особых эстетических запросах.
4. Multilink N - композитная самотвердеющая система крепления со световой полимеризацией с адгезией непрямых реставраций. Содержит композит для фиксации, а также самопротравливающий адгезивный состав.
Водорастворимые примерочные пасты. С их помощью проверяют цвет вкладок, коронок, мостовидных протезов, виниров перед долговременной фиксацией на цемент.
Все эти материалы можно купить на сайте интернет-магазина "Inspe", сотрудники которого с удовольствием вас проконсультируют.
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