Материал для эндодонтического лечения и пломбирования каналов имеющиеся в продаже. Список цементов для фиксации и сопутствующих материалов в наличии.

Эндодонтические материалы и инструменты

Эндодонтическое лечение применяется с целью спасения разрушенных и безнадежных зубов. Если его не провести вовремя, то можно попрощаться с зубом. Важно сохранить внутренние структуры зуба, отвечающие за питание, жизнедеятельность и обеспечивающие его функции. В этом стоматологу помогают эндодонтические инструменты и качественные материалы.

Материалы для пломбировки каналов

ApexCal (Производитель: Ivoclar Vivadent). Кремообразная паста из гидроксида кальция используется для размещения временных дезинфицирующих покрытий при обтурации каналов корней зубов. ApexCal применяют при непрямом и прямом укреплении пломбы.

Обладает следующими преимуществами:

экономия времени за счет быстрого прикрепления;

легкое удаление, так как субстанция не закрепляется на постоянной основе;

высокая рентгеноконтрастность (400% Al).

Показания. Применяется в качестве временной дезинфицирующего покрытия при лечении корневых каналов. Используется для непрямого и прямого покрытия пульпы.

Apexit Plus (Производитель: Ivoclar Vivadent). Апексит Плюс - рентгеноконтрастная, безусадочная паста, герметизирующая корневые каналы на основе гидроксида кальция. Она используется для постоянной обтурации каналов корня, годна к использованию в комбинации со всеми методами закрытия каналов, включающими гуттаперчу.

Материал обладает следующими преимуществами:

отличная переносимость тканями зуба;

надежная герметизация корневого канала благодаря небольшому расширению;

его легко текучий состав позволяет составу хорошо адаптироваться к морфологически сложным каналам;

удобное нанесение (автоматический шприц и внутриканальный наконечник облегчают нанесение);

возможность длительного использования (готовая паста применяется более трех часов при комнатной температуре).

Показания. Постоянное закрытие корневых каналов в сочетании с любыми методами обтурирования с гуттаперчей.

Цементы для фиксации

У нас в продаже имеются цементы необходимые фиксации и другие сопутствующие сопутствующие материалы.

Можно приобрести:

1. SpeedCEM - самоотвердевающий композитный цемент. У него существует дополнительная возможность фотополимеризации укрепления непрямых реставраций из высокопрочной керамики, металлокерамики, композита.

2. Multilink Automix - самоотвердевающий композитный цемент дает прочную адгезию во всех случаях цементирования.

3. Variolink Esthetic - композитный цемент двойного отверждения фиксации реставраций при особых эстетических запросах.

4. Multilink N - композитная самотвердеющая система крепления со световой полимеризацией с адгезией непрямых реставраций. Содержит композит для фиксации, а также самопротравливающий адгезивный состав.

Водорастворимые примерочные пасты. С их помощью проверяют цвет вкладок, коронок, мостовидных протезов, виниров перед долговременной фиксацией на цемент.

Все эти материалы можно купить на сайте интернет-магазина "Inspe", сотрудники которого с удовольствием вас проконсультируют.