Залізничники Нідерландів виплатять компенсації за Голокост [ Редактировать ]
Компенсація за Голокост. Державна залізнична компанія Нідерландів заявила про виплату десятків мільйонів євро постраждалим і їхнім родинам.
Під час Другої світової компанія заробила мільйони на доправлянні єврейських родин до нацистських таборів. З понад 100 тисяч перевезених євреїв вижили лише 5 тисяч.
Вцілілі після Голокосту отримають по 15 тисяч євро, члени родин загиблих - від 5 до 7 тисяч.
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