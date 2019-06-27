Вцілілі після Голокосту отримають по 15 тисяч євро

Компенсація за Голокост. Державна залізнична компанія Нідерландів заявила про виплату десятків мільйонів євро постраждалим і їхнім родинам.

Під час Другої світової компанія заробила мільйони на доправлянні єврейських родин до нацистських таборів. З понад 100 тисяч перевезених євреїв вижили лише 5 тисяч.

Вцілілі після Голокосту отримають по 15 тисяч євро, члени родин загиблих - від 5 до 7 тисяч.