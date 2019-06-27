Умер актер из сериала "Альф" Макс Райт [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, умер легендарный актер из сериала "Альф" Макс Райт. Об этом сообщает Variety.
Известно, что Райт умер у себя дома на 82-м году жизни. Близкие актера заявили, что Райт находился в пригороде Лос-Анджелеса.
Актер вел борьбу с онкологическим заболеванием, которое ему диагностировали в 1995 году.
Популярность пришла к Райту именно после съемок в сериале "Альф".
Напомним, ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.
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