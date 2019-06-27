В среду, 26 июня, умер легендарный актер из сериала "Альф" Макс Райт. Об этом сообщает Variety.

Известно, что Райт умер у себя дома на 82-м году жизни. Близкие актера заявили, что Райт находился в пригороде Лос-Анджелеса.

Актер вел борьбу с онкологическим заболеванием, которое ему диагностировали в 1995 году.

Популярность пришла к Райту именно после съемок в сериале "Альф".

Напомним, ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram-канале.