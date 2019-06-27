Мураев, Вилкул, Порошенко и компания продолжают попытки снять Юрия Бойко с выборов [ Редактировать ]
Подконтрольная олигархам партия "Оппозиционный блок", с рейтингом доверия избирателей в рамках статистической погрешности, продолжает пытаться снять лидера оппозиции Юрия Бойко с выборов. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Потерпев сокрушительное поражение в апелляционном административном суде, установившем отсутствие каких-либо оснований для отмены регистрации Юрия Бойко как кандидата в народные депутаты, как проигравший этот суд Оппоблок подал свою жалобу в Верховный Суд.
Мотив таких действий понятен - растратив доверие людей и потеряв все шансы зайти в парламент, Оппоблок использует любую возможность, чтобы создать хоть какие-нибудь проблемы для Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Исполняя политический заказ, члены Оппоблока буквально заваливают суды, правоохранительные органы, Центральную избирательную комиссию, Минюст однотипными безосновательными жалобами с целью хоть как-то навредить лидеру украинской оппозиции Юрию Бойко. Но играют они не против лидера оппозиции - они играют против избирателей и страны!
Находящиеся под санкциями за свое сотрудничество с властью Порошенко, лидеры Оппоблока надеются такими своими действиями отобрать у "Оппозиционной платформы - За жизнь" хоть немного голосов на парламентских выборах. И отработать заказ уже новой власти, которая не на шутку обеспокоена растущей поддержкой украинцами идей и плана действий Юрия Бойко по установлению мира, повышению уровня жизни людей и развитию национальной экономики.
Заявляем, что махинации и политическое шулерство подконтрольного власти Оппоблока обречены на полный провал, все атаки этих "политических титушек" закончатся как и ранее - полным фиаско.
Правда - на нашей стороне, и нет никаких правовых оснований для отмены решения ЦИК и недопуска лидера Оппозиционной платформы - За жизнь" на выборы.
Мы уверены, что Верховный Суд будет руководствоваться исключительно законом и поставит точку в этих происках нечистоплотных политических аутсайдеров.
Победа будет за нами! В Украину вернутся мир и благополучие!
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