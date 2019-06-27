Лівія потерпає від спалахів насильства та політичної нестабільності від 2011

Лівійські урядові війська вибили армію поплічника Каддафі - Халіфи Хафтара - з одного із його форпостів. ідеться про місто Гарьян, яке фельдмаршал використовував як основну базу для наступу на столицю Тріполі.

Нагадаю, Лівія потерпає від спалахів насильства та політичної нестабільності від 2011, коли скинули диктатора Муамара Каддафі.

Нова ескалація триває від квітня, коли за наказом Хафтара було розпочато операцію "зі звільнення Тріполі". Уряд в свою чергу віддав наказ чинити опір армії Хафтара, а військова прокуратура видала ордер на його арешт.