Доллар в обменниках стремительно падает [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, курс продажи доллара в обменниках понизился на 0,92 коп по сравнению с курсом доллара накануне. Курс покупки упал на 4,55 коп. Об этом сообщает портал BIN.ua.
Таким образом, курс продажи доллара составляет 26,3006 гривен за доллар, а курс покупки - 25,9834 гривен за доллар.
Курс евро также упал: курс покупки - на 3,77 коп. до 29,3759 гривен за евро, а курс продажи - на 2,45 коп. до 29,8969 гривен за евро.
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