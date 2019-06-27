Президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина

"Мне очень не нравится работа Верховной Рады Украины. К примеру, последнее скандальное решение - сначала они не увольняют министра иностранных дел Украины Павла Климкина, при этом Климкин публично заявил, что хочет уйти в отставку. Рада снова не увольняет его после того, как попросила нас предоставить кандидатуру на его место. Мы даем Вадима Пристайко, а они снова проваливают это решение. И тут вопрос не в моих личных амбициях. Я объясню к чему это приводит и к чему привело. А к тому, что я, как президент Украины получаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от России касательно возвращения наших моряков и о ноте ответа, которую отправил МИД. Давайте я вам объясню простым не юридическим языком, что происходит. Я в глаза, я - президент Украины напоминаю всем, особенно Климкину не видел наш ответ на ноту России. Потому что Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности Украины, вопрос жизни граждан, это все есть приоритетом любого президента, нравится он кому-либо или нет. Помощники и дипломаты говорят мне, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждение от Украины, когда это компетенция президента и хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно конституции Украины. И теперь я хочу, чтобы МИД публично объяснилось свои действия журналистам, а я от них опять узнаю их ответ", - сказал президент.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину.