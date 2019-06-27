Комітет Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт про санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів.

Відповідна інформація розміщена на фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не порушує інтересів інших. За його ухвалення виступають і демократи, і республіканці. Якщо у липні законопроєкт підтримає Палата Представників, то є всі шанси, що вже у серпні - його проголосує Сенат і підпише Дональд Трамп.