Лівійські урядові війська вибили армію поплічника Каддафі - Халіфи Хафтара - з одного із його форпостів.

Ідеться про місто Гарьян, яке фельдмаршал використовував як основну базу для наступу на столицю Тріполі. Нагадаю, Лівія потерпає від спалахів насильства та політичної нестабільності із 2011, коли скинули диктатора Муамара Каддафі.

Нова ескалація триває від квітня, коли Хафтар розпочав так звану операцію "зі звільнення Триполі". Уряд в свою чергу віддав наказ чинити опір армії Хафтара, а військова прокуратура видала ордер на його арешт.