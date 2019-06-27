Лівійські урядові війська вибили армію поплічника Каддафі [ Редактировать ]
Лівійські урядові війська вибили армію поплічника Каддафі - Халіфи Хафтара - з одного із його форпостів.
Ідеться про місто Гарьян, яке фельдмаршал використовував як основну базу для наступу на столицю Тріполі. Нагадаю, Лівія потерпає від спалахів насильства та політичної нестабільності із 2011, коли скинули диктатора Муамара Каддафі.
Нова ескалація триває від квітня, коли Хафтар розпочав так звану операцію "зі звільнення Триполі". Уряд в свою чергу віддав наказ чинити опір армії Хафтара, а військова прокуратура видала ордер на його арешт.
по теме
Конфлікт у Лівії: ВООЗ оприлюднила дані про кількість загиблих
Понад 650 людей загинули у Лівії від початку боїв за столицю Тріполі. Серед них 41 цивільний. Такі дані наводить Усесвітня організація охорони здоров'я на своїй сторінці у Твіттері
Зустріч G20: Дональд Трамп прибув до Японії
Саміт на тлі зливи. Дональд Трамп прибув в японську Осаку, де завтра і післязавтра проходитиме зустріч лідерів "великої двадцятки"
У Данії призначили нового міністра закордонних справ
Новим міністром закордонних справ Данії став Єппе Кофод : противник будівництва другого Північного потоку. Раніше Кофод очолював комітет з питань ухилення від сплати податків у Європарламенті
У США підтримали санкції на постачання обладнання для російських трубопроводів
Відповідна інформація розміщена на фейсбук-сторінці посольства України у Сполучених Штатах. Документ спрямований саме проти газових проєктів Кремля та не порушує інтересів інших
"Залізний трон Українського Сходу" нагадує українцям про війну
Війна на Донбасі не зникла. Це підтверджує арт-інсталяція "Залізний трон Українського Сходу", яку напередодні встановили у Києві
Дострокові вибори у Верховну Раду: опубліковані нові соціологічні дані
Українці продовжують визначатися за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соціальних досліджень спільно з Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові дослідження електоральних уподобань