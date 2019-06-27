Климкин ответил на претензии Зеленского [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на претензии президента государства Владимира Зеленского. Глава МИД считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками. Об этом Климкин рассказал "Украинской правде".
"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас, как у Министерства иностранных дел Украины, были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", - заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.
"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", - сказал Климкин.
Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.
Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.
Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:
"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"
Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. А также украинские военнопленные вернутся домой. А также 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
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