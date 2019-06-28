Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі. Містечко розташоване буквально на лінії зіткнення. За роки конфлікту зруйновано не один будинок. Як виживають люди - бачив Руслан Смєщук.

Прифронтова Авдіївка, що під Донецьком - місто майже на лінії зіткнення. Сюди, як тут кажуть, частенько долітають кулі. Після нещодавнього обстрілу, коли по цьому приватному сектору вдарили з танків і мінометів, один зі снарядів влучив у будинок Олександра. Чоловіка в цей час не було вдома - мабуть це і врятувало.

"Тут пошкоджено багато чого. Я втратив корови, втратив машини, дружина померла. Оце я лишився. За ці п'ять років, от дивіться, якій урон", - показує Олександр Хоменюк, житель Авдіївки.

Снаряди та міни вибухали коли люди ще спали. Уже зруйнований один будинок. снаряди долітають у город і сусідні двори.

"Этот и тот год в огороде нормально поработал, а то в бронике и каске работал. На лесной разрыв был - хата и там за хатой", - розповідає Віктор Ткаченко, житель Авдіївки.

За час бойових дій у місті зруйновано десятки будівель.