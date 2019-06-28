Саміт G20 під загрозою: до Японії наблизився потужний тайфун [ Редактировать ]
На Японію, де сьогодні розпочинається саміт "Великої двадцятки", насувається шторм.
Біля берегів острівної країни зародився тайфун, який рухається у бік Осаки. Там ще напередодні вранці почалася потужна злива. За словами синоптиків, ситуація може погіршитися, очікуються сильні дощі, повені й як наслідок - зсуви ґрунту.
Передусім така ситуація становить загрозу для транспортної інфраструктури. Наприклад, торік водою підтопило аеропорт, куди сьогодні прибувають світові лідери.
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