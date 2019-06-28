Обращение к украинцам в День Конституции [ Редактировать ]
Последние пять лет останутся в памяти украинцев как годы грубейших, беспрецедентно циничных нарушений Конституции страны. Попрание конституционных прав граждан, норм и устоев демократического государства, волюнтаристские решения клики Порошенко ‒ Яценюка ‒ Парубия ‒ Гройсмана, которые в угоду постевромайданной целесообразности проводили политику русофобской истерии и пещерного национализма, нарушая права миллионов украинцев, отбросили нашу страну на десятилетия назад.
Режим Порошенко и его приспешники работали на раскол общества. Кровопролитный конфликт на Донбассе, иго вашингтонского внешнего управления, коллапс экономики, тарифный геноцид – таковы последствия преступных действий власти по отношению к своим гражданам.
Сегодня перед нами стоит архисложная задача ‒ убрать линии разлома, консолидировать общество, объединить страну, поднять из руин экономику. Сделать это может лишь одна политическая сила - "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Я убежден: объединившись, мы сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед Украиной. Формула национального успеха позволит "сшить" Украину. А народовластие предоставит те механизмы прямой демократии, благодаря которым народ сможет реально и эффективно управлять страной.
И именно тогда, когда "носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине" станет народ, как это предусматривает статья 5 Основного Закона Украины, День Конституции станет действительно всеукраинским, всенародным праздником. Об этом сказал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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