Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" четырем украинцам, одному из которых - посмертно. Соотствующая информация появилась на официальном сайте президента государства.

Зеленский присвоил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" старшему солдату Андрею Волосу посмертно. Об этом сказано в указе № 467/2019, который глава государства подписал 27 июня.

Военнослужащий отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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Также президент подписал Указ "О присвоении звания Герой Украины" трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП "Чернобыльская АЭС" в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе "Моя любимая статья". А также смотрите, как принимали Конституцию Украины в 1996 году.