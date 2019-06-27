28 июня Украина отмечает - 23-ю годовщину принятия главного закона страны.

В связи с этим украинцев ждут длинные выходные: 28, 29 и 30 июня.

История праздника

Конституция Украины была принята Верховной Радой спустя 5 лет после получения независимости. 1996-года в 9:20 утра, 315 народных депутатов поддержали законопроект.

Конституция Украины закрепила ее суверенитет и территориальную целостность, придя на смену советскому образцу 1978 года. Конституция закрепила правовые основы независимого государства, его суверенитет и территориальную целостность.

"Отцом" Конституции независимой Украины называют народного депутата Михаила Сироту.

За 6 лет - с 1990 по 1996 - предлагали 15 проектов Конституции Украины (если бы редакцию Конгресса украинских националистов приняли, Крым не стал бы Автономной республикой, а был бы 25-й областью).

28 июня - День Конституции Украины - является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины.

Празднование Дня Конституции

Указ о праздновании 23-го Дня Конституции подписал пятый президент Украины Петр Порошенко еще в апреле этого года.

В этот день по всей стране проведут официальные торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику гетмана Пилипа Орлика на Аллее лип, чествование памяти выдающихся украинцев и т.д. В городах Украины будут различные праздничные мероприятия: торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические эстафеты.

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