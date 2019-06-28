В Україні два мільйони пенсіонерів отримають надбавку [ Редактировать ]
Вже з понеділка більше двох мільйонів українських пенсіонерів отримають підвищення виплат. Перш за все, зміни стосуються тих, у кого стаж великий більше 30 років, а от пенсія дуже маленька. З першого липня такі люди мають отримати не менше двох тисяч гривень - за рахунок доплати.
Зростають також виплати і для інших категорій пенсіонерів. Загалом, мова йде про два з половиною мільйони українців. Типовий розмір добавки - від трьохсот до п'ятисот гривень.
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