Хто ці люди?

Володимир Зеленський разом із колегією Кабміну продовжують міняти кадри у виконавчій владі. Обрали нових очільників обласних адміністрацій. Хто ці люди? Та чому деякі призвища викликали гучну критику? З'ясовувала Інна Томіна.

Зміна очільників в областях триває. Двоє у мінус, восьмеро в плюс. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях президент губернаторів звільнив. І подав уряду низку своїх кандидатур на призначення. На Банковій запевняють: усі вони пройшли жорсткий відбір. Але саме через них міністри навіть посварилися! Декому не сподобалося погодження губернаторів Без публічного обговорення.

"Ви зараз на мій погляд намагаєтесь політично боротись з президентом. Він подав кандидатури. Він має це право. Ви визначитесь з тим політично, чи підтримуєте ви їх чи ні. Ми зараз розглянемо і все", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Віце-премєр В'ячеслав Кириленко так обурився, що навіть демарш влаштував. Тим часом, Представник президента в Кабміні Андрій Герус запевнив: усі кандидати - гідні. Тож зрештою вісьмох губернаторів міністри таки погодили. Щоправда, ці призначення усе ж пройшли "публічне обговорення" - у соцмережах та на вуличних протестах.

Тож, хто керуватиме областями? Донеччину хочуть віддати Павлу Кириленку. Йому - 33 роки. Він військовий прокурор Західного регіону. За декларацією, сім'я прокурора живе скромно. Та у ЗМІ знайли "темну" пляму в біографії. Пишуть, що брат нового посадовця - ймовірно позначений у базі "Миротворця", як бойовик "ДНР"

Луганщину хоче очолити Віталій Комарницький. Був ректором Луганського університету внутрішніх справ та обласним депутатом. У 2014 покинув окупований Луганськ.

Ігор Шевченко візьме на себе управління Черкаською ОДА. Позиціонує себе як підприємець. Інформації про нього мало. Згідно з декларацією, Шевченко займається бізнесом - вантажними перевезеннями. Має земельну ділянку та нерухомість у Росії.

Маркіян Мальський. Молодий юрист, який готовий очолити львівщину. обіцяє зробити область - "зразковою". Мальський із сім'ї дипломата, сам - навчався в Європі. Чотири роки тому переміг у конкурсі на посаду головного фіскала Львівщини, однак відмовився від роботи.

Київщину готові доручити Михайлу Бно-Айріяну. Йому - 35. За фахом економіст-міжнародник. Одногрупник голови партії "Слуги народу" Дмитра Разумкова. Свого часу, працював у посольстві України в РФ та в уряді Азарова. Торік на керівній посаді в "Укренерго" Бно-Айріян заробив понад 3 мільйони гривень.

Ігор Бондаренко має всі шанси стати головою Закарпаття. Офіційно безробітний. Хоча у власності - має мережу кав'ярень та кондитерських в Ужгороді.

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв поїде на Херсонщину. Нині консультант і фінансовий радник, у минулому - директор департаменту національних проектів Держінвестпроекту. Місяць тому Гусєв збирався йти у парламент за списком "Слуги народу", та згодом свої плани змінив.

Адрій Андрейчеков. Людина, яка очолить одещину. Андрейчиков володіє самостійно чи з партнерами - кількома компаніями. І саме його кандидатура спричинила протести в Одесі. Люди звинувачують його в тому, що він нібито займався контрабандою. Мовляв, його бізнес, пов'язаний із Придністров'ям. Активісти створили штаб опору. Сам Андрейчиков ці закиди заперечує.

Тож чи стануть ці кандидати губернаторами тепер залежить від Президента.