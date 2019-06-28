Проблему тарифів і не тільки Юрій Бойко сьогодні обговорював на зустрічах із жителями Полтавської області. Протягом дня нардеп відвідав три міста. Що турбувало людей найбільше - подивімося.

Свій робочий візит на Полтавщину Юрій Бойко починає із міста Лубни.

"Доброго дня всім. - Здрасьте. - Як добралися? - Нормально".

Перші питання лубничан - коли в Україні піднімуть соціальні виплати та знизять тарифи.

"Ми зменшимо комунальні тарифи, тому що сьогодні це зашморг, який на шиї кожної людини в країні і люди просто вимушені голодувати, тому що не можуть сплачувати і за їжу, і за комунальні тарифи", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Із Лубнів до Полтави. Тут на зустріч із нардепом прийшли ветерани Другої світової. І знову про наболіле про повернення пільг.

"Мы считаем, что с ними несправедливо обходятся, это крайне несправедливо, это была визитная карточка уходящей власти, когда морально и материально обижали людей. Люди прошли войну, ветераны войны - они почувствовали на себе все ужасы. Мы вернем льготы, которые они заслужили", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

У Кременчузі на головному бульварі Юрія Бойка зустрічають десятки людей. Кожен - із запитанням. Серед головних проблем міста - дороги.

"На 99 процентов уверена, что получится у них силе, помочь нам в нашем вопросе. Не только нам, а всему городу, жителям которые ходят без освещения, без дорог", - говорить Маргарита Бахмут, мешканка Кременчука.

Люди скаржаться і на маленькі пенсії, і на медицину. Юрій Боко запевняє: його політична сила має чіткий план вирішення ключових проблем.

"В первую очередь мы занимаем понятную для людей прагматичную позицию по достижению мира в стране. Мы выступаем за прямые переговоры, мы выступаем за компромисс. И вчера мы уже вступили в прямые переговоры. Председатель политсовета политической силы освободил четырех пленных в Минске. И прямо вступил в переговоры c руководителями непризнанных республик. И это процесс будет дальше продолжаться, потому что мир не придумал еще другого сценария завершения страны. Не военное, а политическое", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Досягати поставлених завдань політична сила "Опозиційна платформа - За життя" буде вже у новому парламенті.

До речі, цього тижня може завершитись судова тяганина з позовами проти кандидатів від "Опозиційної платформи - За життя". У тому числі проти співголови партії Юрія Бойка. Завтра відбудеться ще засідання Верховного Суду в одному з таких процесів. Чому це важливо - дивіться у нашій довідці.