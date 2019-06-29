Що зараз відбувається в Станиці Луганській, як живуть тут люди та чого прагнуть? Наш кореспондент Руслан Смещук побачив все на власні очі та поспілкувався з мешканцями.

Станиця Луганська розташована на самісінькій лінії зіткнення. Тут є пункт пропуску. До Луганська - 10 км, з 2014 року місто живе в епіцентрі бойових дій.

Навкруги ліси, понівеченні снарядами. Всередині - пусті та побиті будинки.

"70% Станицы нет, вот и считайте "сколько". Где новая крыша - вот эти полдома были снесены. Здесь не было ни крыши ни полдома. Хотелось бы, чтобы вообще не было ничего, чтобы мир настал. У меня у дочки даже жилья нет", - розповідає Ніна, жителька Станиці Луганської.

Ніна Михайлівна веде нас на подвір'я. Цей город допомагає їй виживати серед порожніх хат.

"Я пошла картошки вырыла - уже не купить - уже есть. У меня одна пенсия. А это же не живут люди, - тот не жилой, тот не жилой, тут не живут. И там разбито - и бассейн. Тут было не дай бог", - говорить Ніна, жителька Станиці Луганської.

Раніше в Станиці Луганській жило більше п'яти тисяч людей. Нині - в кілька разів менше. Молодь при найменшій нагоді намагається покинути селище.

"Конечно, ограничивает некоторые возможности, но мы уже привыкли".

Наразі тут створюють демілітаризовану зону - відводять озброєння та армійців. Можливо, скоро у селищі почнеться спокійне життя.