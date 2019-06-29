В Станиці Луганській створюють демілітаризовану зону [ Редактировать ]
Що зараз відбувається в Станиці Луганській, як живуть тут люди та чого прагнуть? Наш кореспондент Руслан Смещук побачив все на власні очі та поспілкувався з мешканцями.
Станиця Луганська розташована на самісінькій лінії зіткнення. Тут є пункт пропуску. До Луганська - 10 км, з 2014 року місто живе в епіцентрі бойових дій.
Навкруги ліси, понівеченні снарядами. Всередині - пусті та побиті будинки.
"70% Станицы нет, вот и считайте "сколько". Где новая крыша - вот эти полдома были снесены. Здесь не было ни крыши ни полдома. Хотелось бы, чтобы вообще не было ничего, чтобы мир настал. У меня у дочки даже жилья нет", - розповідає Ніна, жителька Станиці Луганської.
Ніна Михайлівна веде нас на подвір'я. Цей город допомагає їй виживати серед порожніх хат.
"Я пошла картошки вырыла - уже не купить - уже есть. У меня одна пенсия. А это же не живут люди, - тот не жилой, тот не жилой, тут не живут. И там разбито - и бассейн. Тут было не дай бог", - говорить Ніна, жителька Станиці Луганської.
Раніше в Станиці Луганській жило більше п'яти тисяч людей. Нині - в кілька разів менше. Молодь при найменшій нагоді намагається покинути селище.
"Конечно, ограничивает некоторые возможности, но мы уже привыкли".
Наразі тут створюють демілітаризовану зону - відводять озброєння та армійців. Можливо, скоро у селищі почнеться спокійне життя.
по теме
Учасники бойових дій презентували у Києві фотовиставку "Дотик"
Сім родин учасників бойових дій - сім різних історій у сімейних портретах. Фотопроект, ініційований активістами, медійниками та фондами Олени і Віктора Пінчуків розповідає про долю військових після повернення з фронту
"Опозиційна платформа - За життя" наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях - Юрій Бойко
Юрій Бойко оприлюднив головні завдання, які ставить перед собою політсила
"Звитяга Нескорених": у Києві відбудуться спортивні змагання серед ветеранів АТО
"Звитяга Нескорених" - це спортивні змагання серед воїнів АТО та ООС, які отримали поранення внаслідок бойових дій
Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі
Містечко розташоване буквально на лінії зіткнення, за роки конфлікту зруйновано не один будинок. Як виживають люди?
Батьки військовополонених чекають з полону своїх дітей
Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з матір'ю одного з українців, якого мають звільнити