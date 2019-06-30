В Берлине десятки тысяч людей вышли на улицы в защиту климата [ Редактировать ]
В столице ФРГ десятки тысяч демонстрантов выступили в защиту климата, за обновленные условия труда и перемены в промышленности. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В столице Германии Берлине в субботу, 29 июня, перед зданием представительства Еврокомиссии на улице Унтер-ден-Линден прошла крупная демонстрация с участием десятков тысяч человек. Собравшиеся выступали за социальную и экологическую переориентировку промышленности и рынка труда. Демонстрацию совместно организовал ряд общественных организаций и профсоюзов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главным лозунгом акции стало выражение #FairWandel ("Справедливые перемены").
Один из соорганизаторов, председатель профсоюза металлургов IG Metall Йорг Хофман заявил, что Парижское соглашение по защите климата "не может служить предметом торга", а промышленность должна доказать, что принципы экологичности и хорошие условия труда не противоречат друг другу. При этом, заметил Хофман, каждый второй работодатель сегодня "понятия не имеет, как подготовить свой бизнес к будущему".
В свою очередь глава благотворительной организации протестантской церкви в Германии Ульрих Лили призвал к социальным переменам в обществе, для чего должны быть сформированы "альянсы для людей на местах". По его убеждению, необходимо найти новые ответы на такие новые вопросы как дигитализация, изменение климата, миграция и демографические изменения.
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