Оскароносный Оливер Стоун представит документальный фильм в рамках 65-го Кинофестиваля в Таормине [ Редактировать ]
Оливер Стоун, американский сценарист и оскароносный режиссер, представит свой документальный фильм в рамках 65-го Кинофестиваля в Таормине, который пройдет на Сицилии с 30 июня по 6 июля. Об этом Оливер Стоун сообщает на своей странице в Facebook.
"Сейчас я как раз еду на Сицилию на Кинофестиваль в Таормине, где возглавлю панель судей. Я так же впервые представлю наш новый документальный фильм "Revealing Ukraine" режиссёра Игоря Лопатёнка", - пишет Оливер Стоун.
Документальный фильм американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатёнка, украинского режиссера, "раскрасившего" старые культовые советские фильмы, раскрывает детали восстания 2014 года в Украине, связь между вмешательством в американские выборы и Украиной, проливает свет на сегодняшний конфликт на Донбассе.
Напомним, 30 июня на Сицилии начинается старейший кинофестиваль Европы – 65-й Кинофестиваль в Таормине.
Taormina Film Fest – европейский международный кинофестиваль, который ежегодно проходит в конце июня в курортном городке Сицилии на склоне горы Тауро.
В Таормине получали актёрские награды Марлон Брандо, Джек Николсон, Аль Пачино, Марчелло Мастроянни, а Роман Полански, Сидни Поллак, Мартин Скорсезе награждались за режиссуру и продюссирование.
Фестиваль в Таормине не такой мейнстримный, как знаменитые Биенале и Каннский Кинофестиваль, но он интересен своими мастер-классами мэтров мирового кинематографа, ретроспективами великих мировых кинорежиссеров, фэшн-ивентами ведущих итальянских дизайнеров, элитными вечеринками.
Мероприятие в целом не является отсмотром мирового кино. В первую очередь здесь представлен европейский кинематограф как искусство, а не как развлечение.
Кроме того, на кинофестивале также существует специальный конкурс для фильмов, снятых исключительно на Сицилии.
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