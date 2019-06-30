У Львові націоналістичні організації відзначили 78-річницю проголошення Акту відновлення Української держави.

Сотні містян зібралися біля пам'ятника Бандері та виконали державний гімн, потім пом'янули загиблих героїв. Відтак під вигуки націоналістичних гасел, із червоно-чорною символікою пройшли маршем у центр міста до пам'ятника Шевченкові.

Цього дня націоналістичні сили заявили про об'єднання.

"Ми вже давно йшли до об'єднання. Нам це, з однієї сторони, не просто давалося, тому що кожна із наших організації - це є певне мікросередовище. А з іншої сторони, у нас дуже близька ідеологія. І ось, власне, відбулася історична подія і усі націоналістичні організації, які сповідують ідеологію українського націоналізму, ідуть в одному списку "Свобода" на ці парламентські вибори", - наголосив Олег Тягнибок, лідер партії ВО "Свобода".

"Націоналізм добре себе проявив на фронті, у волонтерському русі, в громадському активізмі, але політичну нішу зайняли ті, хто експлуатував націоналізм для власних корисних цілей. Більше того, націоналістичні організації тривалий час були розколоті. Цей історичний розкол подолано, і сьогодні разом з "Національний корпус", з ВО "Свобода", "Правий Сектор", "Добровольча ініціатива Яроша", фронтові середовища об'єднуються для того, аби захистити цінності національної державності", - підкреслив Юрій Михальчишин, офіцер ОЗСП "Азов".