Український боксер Олександр Хижняк виборов золоту медаль на Європейських іграх у Мінську [ Редактировать ]
Українці продовжують виборювати золоті медалі на других Європейських іграх у Мінську - наш боксер Олександр Хижняк у фінальному поєдинку категорії до 75 кілограмів переміг італійця Сальваторе Кавальяро.
Нагадаємо, напередодні український боксер Віктор Вихрист виборов перше золото в категорії понад 91 кілограм.
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