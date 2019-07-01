Неодхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя". У політсилі переконані: для добробуту громадян неодхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності. Це дасть змогу припинити здорожчання решти товарів, - заявив народний депутат і співголова партії Юрій Бойко під час візиту на Полтавщину. Політик проїхав містами області, щоб особисто поспілкуватися із жителями. Люди скаржилися на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу.
"Мы возьмем жесткий контроль за ценами на товары первой необходисмости, потомучто когда отменили этот контроль, сразу они подскочили и сработал спусковой крючок для всех цен в стране. все цены повысились. мы возьмем контроль. и будем жестко все контролировать, чтобы не было безумного роста цен", - говорить Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
Сільське господарство, тарифи та війна на Донбасі: про що говорив лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко з одеситами
Відкрити російський ринок для українських товарів. Таке завдання ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Сьогодні її співзасновник Юрій Бойко відвідав Одещину, спілкувався з людьми
У "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть план выхода страны из кризиса - Юрий Бойко
Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала заказчиков попытки снять Юрия Бойко с выборов
Около трех часов ночи 26 июня закончилось заседание Шестого апелляционного административного суда г. Киева, на котором рассматривался иск с требованием отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты
Політична помста конкурентів і позов залишиться без задоволення - захисник Юрія Бойка у суді
Зараз ми знаходимося під стінами шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва. До нього надійшов позов із вимогою відмовити Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах, який балотується за списками "Опозиційної платформи - За життя"
Дострокові вибори у Верховну Раду: опубліковані нові соціологічні дані
Українці продовжують визначатися за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соціальних досліджень спільно з Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові дослідження електоральних уподобань