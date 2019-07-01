В Україні стартують військові навчання Sea Breeze-2019 [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні стартують військові навчання Sea Breeze-2019. Вони триватимуть близько двох тижнів на території трьох областей - Миколаївської, Херсонської і Одеської. Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО. Вони доправили особовий склад, техніку та спорядження для проведення вишколу.
Крім того, прибули кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. Загалом, у цьогорічних тренуваннях візьмуть участь сУдна ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії.
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