У Європі вже 8 людей загинули від аномальної спеки. Найбільше жертв у Франції - тут померли чотири людини, ще по двоє смертей в Італії та Іспанії. Цими днями середній показник температури у Європі йде на рекорд - 45 градусів за Цельсієм. Як рятуються європейці - дивіться в наступному сюжеті.

Що вище підіймаються позначки на термометрах у Берліні, то більше людей рятуються від спеки у водоймах та фонтанах. На міських пляжах цими вихідними ніде було яблуку впасти. Охолоджуються містяни також морозивом та прохолодною водою.

"Дуже спекотно в місті, тому ми добряче намастилися сонцезахисним кремом, одягли капелюхи та рятуємося від сонця, п'ючи воду. Їмо переважно фрукти, інша їжа в таку спеку для організму надважка", - говорить Моніка Заенгер, жителька берліна

Гаряча хвиля накрила всю західну Європу. Приміром, на півдні Франції - через рекордну спеку скасували навчання. Влада ухвалила рішення закрити в регіоні майже 4 тисячі освітніх закладів.

"Я та міністр охорони здоров'я закликаємо всіх бути якомога обережнішими. Ми вжили заходів, щоб захистити найвразливіші верстви населення. Але з огляду на високі температури, кожен має пильнувати і прислухатися до порад фахівців та до свого здорового глузду", - говорить Едуар Філіп, Прем'єр-міністр Франції.

Не ліпша ситуація в Іспанії. У п'ятницю в деяких частинах Іспанії зафіксували новий температурний рекорд для червня - 43 градуси. У Каталонії спалахнула одна з наймасштабніших за два десятиліття лісових пожеж. Вогонь охопив 60 гектарів землі в муніципалітеті Таррагона. Полум'я дісталося ферм. Загинули вівці та коні. Поліція перекрила дороги та евакуювала із зони лиха близько 30 сімей.

Від нищівної спеки Європа потерпає останній тиждень. За даними метеорологів, причина - циркуляція субтропічних повітряних мас над Атлантичним океаном та антициклон, який накрив регіон від Ісландії до Росії. Людей закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю, особливо в період найактивнішого сонця, та пити більше води.