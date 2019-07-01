Україна виборола 51 нагороду на Європейських іграх у Мінську [ Редактировать ]
51 нагороду виборола Україна в цьогорічних Європейських іграх у Мінську. Це чверть від усієї кількості розіграних медалей.
У загальному заліку наші спортсмени посіли третє місце, поступившись Білорусі та Росії. Загалом на рахунку українців - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових нагород. Європейські ігри-2019 завершилися напередодні. Участь у них взяли майже чотири тисячі спортсменів з півсотні країн.
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