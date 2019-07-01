Sea Breeze-2019: командувач ВМС закликав Росію звільнити українських моряків [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні стартували військові навчання Sea Breeze-2019. Вони триватимуть близько двох тижнів на території трьох областей Миколаївської, Херсонської та Одеської. Напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО, які доправили особовий склад, техніку та спорядження.
І ще кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. У цьогорічних тренуваннях будуть задіяні три тисячі військових, 20 літаків та 30 суден ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії - загалом з понад двадцяти країн. На урочистому відкритті навчань - командувач ВМС України Ігор Воронченко закликав Росію негайно виконати рішення трибуналу ООН та звільнити полонених українських моряків.
"Це наша спільна відповідь тим архітекторами ідеологами гібридного втручання в Україну і взагалі чорноморський регіон від яких відходить загроза тероризму загроза втручання у внутрішні справи чорноморського регіону і загроза територіальної цілісності України Грузії Молдови", - говорить Ігор Воронченко, командувач військово-морських сил України.
"Головне наше завдання - ділитися досвідом. І працювати над злагодженістю військ. Підвищити маневреність та оперативність флоту наших друзів, країн-партнерів НАТО. Особливу увагу ми приділяємо так званим вільним вправам, які проходитимуть без сценарію. Саме вони потребуватимуть найбільшої пильності та маневреності від усіх учасників", - говорить Метью Ліман, керівник навчань See Breeze 2019 від американського контингенту .
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