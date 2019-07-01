Масштабна пожежа у Приазов'ї. Загорівся сухостій і вогонь впритул наблизився до позицій українських військових та житлових будинків біля Широкиного і Бердянського.

Спершу люди взялися самотужки гасити полум'я, та коли почали розриватися снаряди, які лишились з часів бойових дій - до них приєднались підрозділи ЗСУ та загони надзвичайників, що служать у складі Об'єднаних сил. На локалізацію пожежі - знадобилось 10 годин.

"Почалося ще вночі. Локалізовували, боролися з вогнем своїми силами. Завдяки лопат, гілкам", - говорить військовослужбовець ЗСУ.

"Загрожувала багато, це населені пункти Сопине, Бердянську загрожувала пожежа, могло буть і від якоїсь диверсії, яка могла буть зроблена. Це міг бути і умисний підпал. Установить це не представляє зараз можливості", - говорить Олег Прилипко, керівник ВЦА сіл Широкине та Бердянське.