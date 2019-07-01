В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни

Польща збирається запровадити нову міграційну політику. В уряді занепокоєні відтоком поляків з країни та одночасно погіршенням демографічної ситуації.

Якщо в майбутньому тенденція залишиться - урядовці мають намір вжити "активних заходів" із залучення мігрантів. Наразі обговорюють механізми їхнього відбору, зокрема, кваліфікації, знання мови та інших чинників, які допоможуть інтегруватися у польське суспільство.

Водночас нова політика виключає мультикультурність, серед головних принципів - безпека держави та панівна роль польської культури.