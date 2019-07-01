Безсонні ночі у Брюсселі там у неділю зібралися на позачерговий саміт лідери Євросоюзу, аби затвердити очільників Євроінституцій. Дискутували до півночі, сьогодні зранку знову зійшлися, проте досі не довели справу до кінця. В чому складність - розкаже Олена Абрамович.

Журналісти уже навіть сплять на столах у зоні для преси, а європейські лідери ніяк не завершать перемовини та торги. Таку картину в Раді ЄС востаннє спостерігали кілька років тому, коли лідери намагалися врятувати Грецію від дефолту. Тепер ніяк не можуть поділити головні крісла євроінституцій. У неділю саміт тривав до опівночі, потім тривали двосторонні зустрічі. Вранці лідери знову зібралися, проте цього виявилось недостатньо.

"Сьогодні ми не змогли дійти згоди. Тому зустріч перервали. Для мене досі важливо, щоб провідний кандидат і надалі ніс відповідальність. Я переконаний, що це - передумова для отримання більшості в парламенті", - говорить Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини.

Визначення провідного кандидата на пост президента Єврокомісії - це процедура, яку ЄС заснував нещодавно. І саме завдяки їй цю інституцію раніше очолював Жан-Клод Юнкер. Принцип простий - найважливіше крісло отримує лідер партії, яка набрала найбільше голосів на Європейських виборах. Ним став німець Манфред Вебер. Проте французький президент наполіг, що у Вебера замало харизми. Країни стали висувати інших кандидатів - і справа зайшла в глухий кут.

"Зрозуміло, що ця невдача пов'язана з розбіжностями в поглядах, а ще іноді все зводиться до якихось особистих амбіцій, які, на мій погляд, не мали б виносити на обговорення. Тому нам слід вирішити це питання до завтра. Ще одна причина - це недосконало продуманий процес розподілу крісел та різночитання", - говорить Еммануель Макрон президент Франції.

Наразі найімовірнішим кандидатом на пост президента Єврокомісії є Франс Тіммерманс. За нього і Франція, і Німеччина, і Іспанія. Щоправда, не в захваті Вишеградська четвірка. Лідери мають не лише обрати президента Єврокомісії, а й затвердити чотири інші ключові посади в Єврораді, Європарламенті, Зовнішньополітичному відомстві та Центробанку. Одна з них мала б дістатися німцеві Манфреду Веберу, наполягає Ангела Меркель. Продовжать саміт завтра вранці.