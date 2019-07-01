Транспортне сполучення східних областей із Києвом має поліпшитися. Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що кількість поїздів із Маріуполя до столиці не відповідає потребам жителів регіону.

За його дорученням на цьому напрямку "Укрзалізниця" має запровадити рух потягів частіше. Також Уряд планує виділити півтора мільярда гривень на ремонт траси Маріуполь-Запоріжжя. Рішення про фінансування дорожніх робіт можуть ухвалити вже на найближчих засіданнях Кабміну.

"Потяг Маріуполь в напрямку Києва один раз на дві доби це є не нормально і не припустимо і людям цього не вистачає. Тому питання до "Укрзалізниці", щоби мобілізувати свої резерви і запустити щоденний потяг, нормальний потяг, якісний потяг, для того, щоб люди могли нормально ним користуватися. Ну і також подивитися на те, що станом на червень місяць нам вдалося вже зробити по дорогам. Зрозуміти які акценти нам зараз треба посилити, для того, щоб всі ті завдання, які ми ставимо, вони були вирішені в короткий термін", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.