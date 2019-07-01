В Україні стартували військові навчання Sea Breeze-2019 [ Редактировать ]
В Україні стартували військові навчання Sea Breeze-2019. Триватимуть вони близько двох тижнів на території трьох областей: Миколаївської, Херсонської та Одеської. напередодні до Одеси прибули військово-транспортні літаки країн-членів НАТО, які доправили особовий склад бійців, техніку та спорядження.
І ще кілька бойових кораблів американських військово-морських сил. У цьогорічних тренуваннях будуть задіяні три тисячі військовиків, 20 літаків та 30 суден ВМС Сполучених Штатів, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії - загалом із понад двадцяти країн.
"Це наша спільна відповідь тим архітекторами ідеологами гібридного втручання в Україну і взагалі чорноморський регіон від яких відходить загроза тероризму загроза втручання у внутрішні справи чорноморського регіону і загроза територіальної цілісності України Грузії Молдови", - говорить Ігор Воронченко, командувач військово-морських сил України .
"Головне наше завдання - ділитися досвідом. І працювати над злагодженістю військ. Підвищити маневреність та оперативність флоту наших друзів, країн-партнерів НАТО. Особливу увагу ми приділяємо так званим вільним вправам, які проходитимуть без сценарію. Саме вони потребуватимуть найбільшої пильності та маневреності від усіх учасників", - говорить Метью Ліман, керівник навчань See Breeze -2019 від американського контингенту.
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