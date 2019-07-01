На Донбасі підірвали санітарний автомобіль [ Редактировать ]
На Донбасі керованою ракетою противник підірвав санітарний автомобіль, який вивозив поранених із поля бою. Це сталося в районі селища Водяне. Унаслідок обстрілу - водій "Хамера" загинув на місці, військовий медик померла від поранень у лікарні.
На думку президента Зеленського, це чергова спроба зірвати мирний процес. На своїй сторінці у Фейсбуці він закликав Сполучені Штати та Європу належним чином відреагувати на ці дії.
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