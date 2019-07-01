Чергова хвиля нападів із ножами у Лондоні. За життя недоношеного малюка борються лікарі у реанімації після вбивства його матері. 26-річну вагітну закололи просто на вулиці. Одного підозрюваного заарештували. Мотиви злочину - досі невідомі.

Чому атаки з холодною зброєю у Великій Британії називають епідемією і як на це реагує поліції у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Поліцейські стрічки відгородили місце вбивства. Судмедексперти прочісують його крок за кроком. Келлі Мері чекала первістка. Навіть ім'я синові дала. Маленький Райлі мав з'явитися на світ уже за місяць. Утім, жінка не вижила після ножових поранень.

"Це сталося близько пів на четверту ранку. Сестра розбудила мене, бо почула крики. Це її дуже налякало. Ми визирнули на вулицю й побачили багато поліцейських, а також машини швидкої", - говорить Флорентіна Соловастру, сусідка загиблої.

Просто на місці вбивства медики дістали дитину з утроби. Малюка одразу ж доправили в лікарню. Він досі у реанімації, і прогнози лікарів не втішні. За останню добу Келлі Меррі стала третьою жертвою наскоків із ножем. А торік узагалі була рекордна кількість злочинів із холодною зброєю. Понад 40 тисяч нападів по країні, ще 14 тисяч у столиці.

"Це очевидно: таких нападів значно побільшало. Складається враження, що кожен мимоволі потрапляє в подібні ситуації. Це стається скрізь. А тому викликає неймовірну стурбованість", - говорить Люк Діблі, працівник служби швидкої допомоги.

Поліція активно бореться з цим різновидом злочинів. Офіцери часто проводять обшуки просто на вулиці. Адже мати при собі ніж - в Об'єднаному Королівстві заборонено законом. Це загрожує чотирма роками ув'язнення та необмеженим штрафом.

"Зважаємо на мову тіла: якщо особа поводиться дивно, побачивши наш однострій, це дає нам підстави обшукати її. Вилучити зброю, забрати небезпечну людину з вулиці", - говорить Сем Говард, поліцейський.

Попри зусилля поліції - напади із холодною зброєю трапляються й далі. І причини цієї епідемії досі незрозумілі. З одного боку називають скорочення соціальної підтримки молоді. З іншого - активні розбірки вуличних банд. За офіційною статистикою менше як половина нападів із ножем - вчиняють задля грабунку. І часто атаки на перехожих взагалі невмотивовані, а вбивства стаються без жодних причин.

Щодня до британських лікарень звертаються близько 20 неповнолітніх із ножовими пораненнями. Це найбільший спалах нападів із холодною зброєю з часу Другої світової. І поки що британська поліція програє цю війну.