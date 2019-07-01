На Запоріжжі пересохла річка: селяни можуть залишитися без води [ Редактировать ]
Екологічна катастрофа чи природне явище. На Запоріжжі пересохла частина місцевої річки. Уся риба загинула. Куди поділася вода і які наслідки цього лиха - з'ясували наші кореспонденти.
"Запорізька область. Дышать же ж не возможно. Там, с той стороны, еще больше".
Це відео наробило неабиякого галасу в Кам'янсько-Дніпровському районі. Рибалки, які прийшли на водосховище біля села Велика Знам'янка, оторопіли. Замість величезної водойми, побачили кілька калюж. А в них сотні дохлих карасів.
В інтернеті одразу заговорили про екологічну катастрофу на річці Велика Білозерка. Перелякалися й жителі навколишніх сіл. Мовляв, зникла вода в річці - зникне і в колодязях.
"А поделали все ставки, поріли на речках. Поперекрывали все эти русла речки на маленькие участки. Сделали ставочки небольшие. И вода до нас не доходит", - говорить Михайло Меншиков, житель села Велика Знам'янка.
В обласному управлінні водних ресурсів кажуть: ситуація, що склалася на річці Велика Білозерка, типова майже для всіх малих річок Приазов'я. Мало опадів, неймовірно спекотно. То ж улітку вони стають мілководними, деякі пересихають. Утім у даному випадку не обійшлося без людського фактору - кажуть фахівці.
"На сьогоднішій день в водоймищах, що знаходяться у руслі річки вода є. В руслі річки розташоване 6 водосховищ. В Білозерському водосховищі води дуже мало. Його спорожнили. Орендарі, які займаються риборозведенням, вони рибу виловили, спорожніли, вода не набралася. То що ми спостерігаємо на цьому водосховищі - води практично немає. Незначні калюжки та й все", - говорить Інна Рибалко, керівниця відділу техногенно-екологічної безпеки Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я.
Зараз орендаря цієї, уже колишньої водойми, немає - кажуть у місцевій райадміністрації.
"Был в аренде в определенный период, но просто за счет того, что постоянно не хватает воды, большая арендная плата, просто человек отказался от аренды и сейчас пруд находится в ведомости государства", - говорить Костянтин Рибальченко, начальник управління агропромислового розвитку Кам'янсько-дніпровського району.
Врятувати річку не складно, запевняють місцеві чиновники, але - дорого.
"Для того, чтобы вода прибывала на тот же уровень, необходима регулярная расчистка русла. К сожалению, сейчас финансирование не соответствует тем нормам, которые нам необходимы, которые были раньше. Поэтому не всегда удается прочистить русло этой реки", - говорить Валерій Свєшніков, голова Кам'янсько-дніпровської райдержадміністрації.
А прочистити необхідно майже 13 кілометрів русла. В обласному управлінні водних ресурсів констатують - проект уже готовий. І до роботи візьмуться якщо не цього, то наступного року точно.
по теме
Південь Індії потерпає від посухи
Протести і молитви за воду. Південь Індії уже кілька тижнів потерпає від посухи. Через неї зміліли водосховища, і мільйони людей залишилися без води.
Європу прогріє до рекордних температур
Тижнева спека запанувала у Європі. За прогнозами, від Іспанії до Швейцарії стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів. А через високу вологість відчуватиметься така температура - наче плюс 50
Індія протестує і молиться за воду
Протести і молитви за воду. Південь Індії уже кілька тижнів потерпає від посухи. Через неї зміліли водосховища, і мільйони людей залишилися без води. Місцеві жителі звинувачують в усьому не лише запізнілий сезон дощів, а й владу
Україну зажарить сонцем та заллє зливами
Від спеки до негоди. Сьогодні в Україні термометри покажуть 34 градуси, застерігають синоптики. При цьому, крім пекучого сонця, більшість областей накриють рясні зливи
Мексику заволокло димом від вулкану Попокатепетль
У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. "Гора, що димить" - саме так у перекладі звучить назва вулкана - викидає клуби диму та попелу на висоту 2 з половиною кілометри