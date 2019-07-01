Над Лондоном из самолета выпал пассажир [ Редактировать ]
Над Лондоном из самолета авиакомпании Kenya Airways выпал безбилетный пассажир. Инцидент произошел при посадке самолета в лондонском аэропорту Хитроу, передает "Сегодня".
"Тело обнаружили в одном из садов. На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу", - говорится в сообщении.
При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента.
Предположительно, во время падения пассажир замерз насмерть, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в крупной авиакомпании произошел глобальный сбой.
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