Две популярные авиакомпании прекратят рейсы в Украину. Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.

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Известно, что причиной послужила нерентабельность. Авиакомпания Nordica в конце октября 2019 года прекратит обслуживать некоторые прямые рейсы. Среди пяти отмененных рейсов есть направление: Таллинн - Киев.

Предварительно, авиакомпания переоформит бронирование или вернет деньги без применения штрафных санкций пассажиром, которые ранее приобрели билеты.

Также авиакомпания British Airways прекратит обслуживать прямой рейс Киева - Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев - Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.

"К сожалению мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", - сообщили в пресс-службе British Airways.

Ранее сообщалось, что в Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты.