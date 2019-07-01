Kiev на Kyiv: еще один аэропорт исправил написание столицы Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, 50-й аэропорт мира и второй по загруженности в Африке Каирский интернациональный аэропорт исправил написание столицы Украины Kiev на Kyiv. Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Большое спасибо коллегам из посольства Украины в Египте. Ждем новостей от других аэропортов Египта, ведь именно эта страна занимает лидирующее место в мире среди государств, которые показали наибольший прирост количества туристов", - отметили в МИДе.
Также отмечается, что пассажиропоток этого аэропорта в 2018 году составил около 18 млн человек.
Ранее сообщалось, что популярные авиакомпании закроют рейсы в Украину.
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