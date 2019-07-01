В понедельник, 1 июля, 50-й аэропорт мира и второй по загруженности в Африке Каирский интернациональный аэропорт исправил написание столицы Украины Kiev на Kyiv. Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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"Большое спасибо коллегам из посольства Украины в Египте. Ждем новостей от других аэропортов Египта, ведь именно эта страна занимает лидирующее место в мире среди государств, которые показали наибольший прирост количества туристов", - отметили в МИДе.

Также отмечается, что пассажиропоток этого аэропорта в 2018 году составил около 18 млн человек.

Ранее сообщалось, что популярные авиакомпании закроют рейсы в Украину.