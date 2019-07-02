У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію [ Редактировать ]
У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію. Про це заявила прем'єр-міністр Керрі Лем. У разі ухвалення, цей закон дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині.
Законопроект викликав низку протестів, які не вщухали місяць. Напередодні мітингарі увірвалися в будівлю парламенту, потрощили скляні шибки - після того, як прем'єрка Керрі Лем відмовилася вступити в переговори. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кийки. Троє осіб у важкому стані. Через сутички, уперше в історії, влада оголосила найвищий рівень небезпеки.
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