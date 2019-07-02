Протести шахтарів: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментув ситуацію [ Редактировать ]
На Луганщині страйкують шахтарі. На рудні в селищі Гірське вони оголосили безстрокову акцію протесту вимагають виплатити борги по зарплаті та переглянути вкрай низькі ставки. Крім того гірники занепокоєні, що через борги шахту можуть відрізати від енерго-постачання. Люди кажуть - копальня тут - ледь не єдине джрело доходу, якщо її закриють - це стане катастрофою для місцевих жителів.
Схожа ситуація ще на низці шахт Луганщини, деякі зних вже давно працюють в аварійному режимі - лише відкачують підземні води. Місцеві побоюються екологічної катастрофи.
"Отключение электроэнергии на шахте и уничтожение ее это прямая угроза энергетической безопасности - раз. Второе - это потеря около пятидесяти тысяч рабочих мест - два. Это уничтожение тех поселков и городов, где стоит шахта "Горская" она находится в поселке Горское, где живут сегодня 30 тысяч людей и у них это единственный кормилец и половина приехала с неконтролируемых территорий с города Первомайска, ситуация критическая. Ми сейчас направили письма во все инстанции и я думаю, что кто-то будет отвечать в криминальном плане за это", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".
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