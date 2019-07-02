До протесту проти повернення Росфедерації до ПАРЄ приєдналася Швеція - повідомив глава української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв.

Нагадаю, після голосування у Страсбурзі 26 червня, яке дозволило РФ повернутися в організацію - без виконнаня жодних умов - представники України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії оголосили про підготовку спільної резолюції на знак протесту. Крім того, Естонія має намір призупинити участь у роботі ПАРЄ. Раніше це зробила українська делегація.