До 12 зросла кількість загиблих унаслідок паводка в Іркутській області. Постраждало 750 жителів регіону, понад півтори сотні осіб ушпиталили. Дев'ятьох людей, яких вважають зниклими безвісти, розшукують. Про це заявив заступник прем'єра Росії Віталій Мутко.

Нагадаю, 27 червня в Іркутській області оголосили надзвичайний стан. Регіон переживає наймасштабнішу за останні 20 років повінь. Основна причина стихії - інтенсивні, безперервні дощі. За чотири дні в регіоні випало до чотирьох місячних норм опадів. Тисячі людей були змушені покинути свої домівки та переїхати до тимчасових притулків.