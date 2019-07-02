Паводок в Іркутську: кількість загиблих зростає [ Редактировать ]
До 12 зросла кількість загиблих унаслідок паводка в Іркутській області. Постраждало 750 жителів регіону, понад півтори сотні осіб ушпиталили. Дев'ятьох людей, яких вважають зниклими безвісти, розшукують. Про це заявив заступник прем'єра Росії Віталій Мутко.
Нагадаю, 27 червня в Іркутській області оголосили надзвичайний стан. Регіон переживає наймасштабнішу за останні 20 років повінь. Основна причина стихії - інтенсивні, безперервні дощі. За чотири дні в регіоні випало до чотирьох місячних норм опадів. Тисячі людей були змушені покинути свої домівки та переїхати до тимчасових притулків.
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