У Великій Британії тестують вантажівку для морозива, яка працює на електриці. Таким чином, розробники намагаються зменшити шкоду для довкілля. Докладніше дивіться в наступному сюжеті.

На тлі рекордної спеки в Європі прохолодні ласощі зараз саме в попиті. На вулицях чи не кожного європейського міста пліч-о-пліч шикуються фургончики з морозивом. Та мало хто знає, що за маленьким вершковим ріжком - криється чимала загроза для довкілля. Проблема в тому, що звичайні вантажівки з морозивом не вимикають двигун навіть під час тривалих зупинок. Адже холодильне обладнання має від чогось працювати.

"Коли вони простоюють тут годинами, у повітря потрапляє безліч шкідливих викидів. Цими газами дихають люди в черзі, та навіть саме морозиво просочується ними. Влада багатьох міст розмірковує над тим, щоб заборонити таку торгівлю. Тому ми й створили абсолютно екологічно чистий сервіс із продажу ласощів. І назвали його - "З неба в ріжок"", - говорить Девід Джейкобсон, директор відділу комунікацій.

У Лондоні, наприклад, серйозно замислились про заборону таких мобільних точок продажу. А ось японський кіоск на колесах живиться від сонячних батарей або заряджається від звичайної розетки. Але й це ще не все. Електромобіль, з якого продають ванільні ріжки, можна повністю переробити, коли той відслужить своє. 99 відсотків його комплектувальних придатні для ресайклінгу. Комерсанти впевнені, якщо клієнти знатимуть це, їм навіть морозиво краще смакуватиме.

"Я - мати трьох дітей. І частенько, коли вони угледять вантажівку з морозивом, то відразу тягнуть мене туди за руку. Я ж в такі моменти про себе думаю: "А може, не треба?" Ясна річ, продукт, найімовірніше, буде не найсвіжішим, та ще й доведеться дихати вихлопними газами. Але тепер я можу зі спокійною душею купувати дітям ріжки й не відчувати жодних докорів сумління", - говорить Крістін Маккей, власниця компанії Mackie's ice cream.

До слова, в такого електромобіля є і ще одна особливість, яка може декого потішити. Під час руху з його динаміків не лунає музика, що дратує багатьох перехожих.