Во вторник, 2 июля, около полуночи, в турецком порту Алиага на итальянском танкере Synzania прогремел взрыв. Один человек погиб, 15 пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Взрыв произошел во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim.

По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.

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Причина взрыва пока неизвестна.

Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.

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